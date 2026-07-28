Oggi al parco divertimenti di Gardaland è scoppiato un incendio su una torretta di legno dell’attrazione Far West, situata a Castelnuovo. Le fiamme, alte diversi metri, hanno prodotto un fumo nero intenso, spingendo i visitatori alla fuga. A causa dell’incendio, sono state temporaneamente chiuse le montagne russe Raptor. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Si sono vissuti attimi di paura oggi (28 luglio) al parco divertimenti di Gardaland a Castelnuovo. Una torretta in legno appartenente all’attrazione Far West ha preso improvvisamente fuoco, provocando delle fiamme alte diversi metri oltre ad un fumo intenso di colore nero. Sul posto, si sono recati subito gli addetti al servizio interno della struttura di Castelnuovo del Garda oltre a due mezzi dei vigili del fuoco della sede di Bardolino. Nel frattempo, c’è stato un fuggi fuggi generale dalla zona e ma fino ad adesso i pompieri non hanno segnalato feriti. L’incendio è stato spento nel giro di pochi minuti ma i vigli del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare la zona in modo tale da impedire la riaccensione delle fiamme. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Incendio a Gardaland, chiuse le montagne russe Raptor. In fiamme una torretta di legno, visitatori in fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paura a Gardaland, scoppia un incendio accanto alle montagne russe Raptor: a fuoco una struttura nell’area Far West. Il giorno precedente si era bloccato OblivionUn incendio si è verificato nel pomeriggio nel parco divertimenti di Gardaland, vicino alle montagne russe Raptor.

Leggi anche: Incendio a Gardaland, il rogo divampato sotto l'attrazione Raptor. Paura tra i visitatori: «La colonna di fumo, poi le urla»

Incendio a Gardaland, chiuse le montagne russe Raptor. In fiamme una torretta di legno, visitatori in fugaSi sono vissuti attimi di paura oggi (28 luglio) al parco divertimenti di Gardaland a Castelnuovo. Una torretta in legno appartenente all’attrazione Far West ha preso improvvisamente fuoco, provocando ... corrieredelveneto.corriere.it

Incendio a Gardaland, fiamme in un'attrazione in legno(ANSA) - VERONA, 28 LUG - Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona), per un incendio divampato poco prima delle ore 14.00. Le fiamme hanno interessato l'are ... corrieredellosport.it