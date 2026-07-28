In Spagna, un incendio a Sotillo de Andrada ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Durante la notte, le squadre sono state costrette a ritirarsi quando le fiamme hanno oltrepassato una strada e si sono spostate in un’altra direzione. Un drone ha ripreso le fiamme, mostrando l’estensione del rogo. La situazione rimane critica, con le autorità che continuano le operazioni di spegnimento e monitoraggio.

Continua l’emergenza incendi in Spagna: durante la notte le squadre antincendio sono state costrette ad allontanarsi rapidamente dopo che le fiamme hanno superato una strada e cambiato direzione. Le immagini del drone della Guardia Civil mostrano la fase critica delle operazioni. Nazionale, Chiellini: "Io dt Italia? Felice del mio ruolo alla Juventus" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Spagna, il rogo a Sotillo de Andrada ripreso dal drone

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