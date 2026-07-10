Un incendio boschivo in Andalusia ha causato la morte di 11 persone a Los Gallardos. Le vittime stavano cercando di fuggire dalle fiamme nonostante fosse stato ordinato di non abbandonare le case. Le autorità locali stanno gestendo l’emergenza, mentre le immagini riprese da un drone mostrano la portata del rogo. Non sono stati comunicati dettagli su altre persone coinvolte o sulle cause dell’incendio.

Sono 11 le persone morte nell’ incendio boschivo divampato a Los Gallardos, nel sud della Spagna. L’assessore alla Sanità dell’Andalusia, Antonio Sanz, ha spiegato che le vittime stavano cercando di scappare dalle fiamme mentre era stato dato l’ordine di non lasciare le proprie abitazioni. Oltre alle 11 vittime ci sono 8 feriti di cui 4 gravi. Il governatore dell’Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ha affermato in un’intervista alla radio Cadena Ser, che in base alle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che l’incendio sia stato causato dalla caduta di un cavo della rete elettrica sulla strada N-340A. In precedenza i servizi di emergenza dell’Andalusia avevano dichiarato di aver ricevuto chiamate dei residenti che riferivano della caduta di un cavo che aveva provocato un incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, incendio in Andalusia: le immagini dal drone

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At least 11 people killed in wildfire in Spain amid soaring temperatures

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