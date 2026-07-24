Un grande squalo bianco è stato filmato da un drone mentre nuotava a pochi metri dalla riva, tra decine di bagnanti e alcuni bambini. Il video mostra l’animale muoversi indisturbato tra i bagnanti senza apparente timore, sfiorando anche alcuni bambini nel mare. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità hanno avviato controlli e monitoraggi sulla zona.

Un grande squalo bianco è stato avvistato mentre nuotava a pochi metri dalla riva, tra decine di persone che stavano facendo il bagno, compresi alcuni bambini. La scena, ripresa da un drone lungo la costa della California meridionale, vicino a Malibu, ha rapidamente fatto il giro del web, e ha immortalato un incontro tanto ravvicinato quanto insolito. Le immagini sono state diffuse da Carlos Gauna, videomaker conosciuto sui social come The Malibu Artist, che da anni documenta la presenza degli squali lungo le coste californiane attraverso riprese aeree. Nel filmato si osserva l’animale, lungo circa tre metri, muoversi lentamente tra i bagnanti senza manifestare alcun comportamento aggressivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuota indisturbato tra i bagnanti e sfiora anche alcuni bambini: il video del grande squalo bianco ripreso dal drone è impressionante

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