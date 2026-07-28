Incendi boschivi guerra al fuoco | elicotteri 700 mezzi e migliaia di volontari

La Protezione civile della Regione Lazio ha avviato la campagna antincendio boschivo il 15 giugno. Per questa stagione sono stati schierati circa 700 mezzi, tra cui elicotteri, e migliaia di volontari sono impegnati nelle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi. La gestione delle emergenze si concentra sulla lotta diretta al fuoco e sulla tutela delle aree boschive. La campagna prosegue durante tutta l’estate con interventi coordinati tra le diverse forze coinvolte.

Roma, 29 luglio 2026- Come ogni anno la Protezione civile della Regione Lazio sta affrontando la campagna estiva AIB (antincendio boschivo), iniziata il 15 giugno scorso. I dati della campagna 2025, chiusa il 15 ottobre, confermano l’efficacia del sistema integrato di prevenzione e risposta messo in campo dalla Regione: gli incendi complessivi gestiti dalla Sala Operativa Regionale sono stati 2.552 (di cui 499 boschivi), contro i 4.173 registrati nello stesso periodo del 2024 – una diminuzione di quasi il 39%. A questo risultato hanno contribuito oltre 8.000 squadre di volontari e circa 25.000 giornateuomo di impegno sul territorio, oltre a 1. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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