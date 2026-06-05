Incendi boschivi la Protezione Civile avrà una sua flotta di elicotteri | Gino Lisa una delle basi operative
La Protezione Civile della regione Puglia avrà a disposizione due elicotteri per i prossimi tre anni, destinati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Uno degli aerei opererà dalla base di Gino Lisa. La flotta sarà utilizzata anche per altre attività di protezione civile durante i periodi di maggiore rischio di incendi, garantendo interventi più rapidi e diffusi sul territorio.
La Regione Puglia potrà contare nei prossimi tre anni su una flotta di due elicotteri per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi e per ulteriori attività di protezione civile durante i periodi a maggior rischio di combustione, così da garantire una copertura tempestiva, capillare ed. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Piano Comunale di Protezione Civile di Viagrande (Aggiornamento 2025)
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