Incendi boschivi la Protezione Civile avrà una sua flotta di elicotteri | Gino Lisa una delle basi operative

Notizia in breve

La Protezione Civile della regione Puglia avrà a disposizione due elicotteri per i prossimi tre anni, destinati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Uno degli aerei opererà dalla base di Gino Lisa. La flotta sarà utilizzata anche per altre attività di protezione civile durante i periodi di maggiore rischio di incendi, garantendo interventi più rapidi e diffusi sul territorio.