Incendi boschivi l’allerta | Fuoco ai resti di lavori agricoli solo senza vento e al mattino

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Emilia-Romagna ha prorogato fino al 12 luglio la fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi. È stato confermato che i resti di lavori agricoli possono essere bruciati solo in assenza di vento e preferibilmente al mattino. La decisione è stata presa attraverso un’ordinanza che mantiene in vigore le misure del Piano regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

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Prosegue fino al 12 luglio la fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi in Emilia-Romagna. La Regione ha infatti prorogato, con apposita ordinanza, le misure previste dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. Proprio ieri, tra l’altro, è divampato un incendio in un bosco nel borgo di Polecchia nel comune di Casina (foto). L’allarme è scattato poco prima delle ore 18, sul posto i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e di Reggio. Il rogo si è sviluppato in un’area boschiva e di sterpaglie, situata nelle vicinanze delle abitazioni di Polecchia. Ieri sera i pompieri erano ancora impegnati per le operazioni di spegnimento e per compiere la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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