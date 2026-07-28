In Sicilia sono state aperte le prime Case della comunità, anche se i lavori non sono ancora terminati. Le strutture sono state inaugurate con alcune parti incomplete, come i soffitti e le cucine ancora da sistemare. Questa decisione ha portato alla consegna di edifici non ancora completamente pronti, ma aperti al pubblico. La situazione riguarda diverse zone dell’isola, dove si stanno svolgendo le opere di completamento.

«C’era una casa molto carina senza soffitto senza cucina», dice una delle canzoni per bambini più famose. Il testo originale è del poeta brasiliano Vinícius de Moraes, la versione italiana di Sergio Bardotti, la voce che l’ha resa celebre quella di Sergio Endrigo. Poesia ce n’è poca, invece, in altre case: le Case della comunità, quelle costruite con i fondi del Pnrr. Anche loro molto carine, appena tinteggiate, con le insegne nuove, la targa dell’Unione europea all’ingresso e il cartello che ricorda quanto denaro pubblico è stato speso. Ma anche loro, in molti casi, senza soffitto e senza cucina. Cioè senza medici, senza infermieri, senza arredi, con i cantieri ancora aperti e con servizi che esistono soprattutto nei comunicati stampa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Sicilia si inaugurano le Case della comunità, anche se i lavori sono ancora in corso

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