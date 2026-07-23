Case di comunità e obiettivi Pnrr Quattro gli hub aperti in provincia Al Baldaccio ancora lavori in corso

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In provincia sono già attivi dieci presidi sanitari finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Due hub di comunità, situati in via Baldaccio e via Guadagnoli, sono ancora in fase di completamento e si prevede che entreranno in funzione tra agosto e dicembre. I lavori presso la struttura di via Baldaccio sono ancora in corso.

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di Jessica Quilici Sono dieci i presidi sanitari già attivati in provincia con le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre bisognerà attendere tra agosto e dicembre per vedere pienamente operativi i due hub aretini di via Baldaccio e via Guadagnoli. Tre gli ospedali di comunità, invece, già entrati perfettamente in funzione: a Cavriglia e a Foiano della Chiana (entrambi con 2,5 milioni) e a Montevarchi (50mila euro), attivati tra aprile e giugno scorso. A queste strutture si affiancano poi le case di comunità, ospitate dentro edifici preesisteni o di nuova costruzione, come quella di San Giovanni Valdarno operativa da maggio e realizzata grazie a un investimento di 1,5 milioni dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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