Sit-in dei comitati della salute pubblica davanti alla sede dell' Asfo | Le case della comunità sono solo degli involucri vuoti

Da pordenonetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio alle 11, i comitati della salute pubblica si sono radunati davanti alla sede dell'Asfo in piazzetta del Portello. Hanno organizzato un sit-in, esponendo cartelli e urlando slogan. I partecipanti hanno criticato le case della comunità, definendole “solo degli involucri vuoti”. La protesta ha coinvolto diverse persone, che si sono radunate pacificamente per esprimere il loro disappunto.

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Si è svolta mercoledì 27 maggio alle 11 in piazzetta del Portello il presidio dei comitati salute pubblica del territorio. Un sit-in, che ha avuto il supporto dalla Cgil, che è avvenuto davanti alla sede dell'Asfo. Il motivo di questa mobilitazione è legato alle case e gli ospedali della comunità. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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