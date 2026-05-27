Sit-in dei comitati della salute pubblica davanti alla sede dell' Asfo | Le case della comunità sono solo degli involucri vuoti

Mercoledì 27 maggio alle 11, i comitati della salute pubblica si sono radunati davanti alla sede dell'Asfo in piazzetta del Portello. Hanno organizzato un sit-in, esponendo cartelli e urlando slogan. I partecipanti hanno criticato le case della comunità, definendole “solo degli involucri vuoti”. La protesta ha coinvolto diverse persone, che si sono radunate pacificamente per esprimere il loro disappunto.

Si è svolta mercoledì 27 maggio alle 11 in piazzetta del Portello il presidio dei comitati salute pubblica del territorio. Un sit-in, che ha avuto il supporto dalla Cgil, che è avvenuto davanti alla sede dell'Asfo. Il motivo di questa mobilitazione è legato alle case e gli ospedali della comunità. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Billionaire Driver Betrayed girl marries a driver, but he's a tycoon! Loved me for 5 years!

Notizie e thread social correlati

Istituti tecnici, giovedì 7 maggio sit in della Flc Cgil Palermo davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionaleGiovedì 7 maggio, la Flc Cgil Palermo organizza un sit-in davanti all’Ufficio Scolastico Regionale in via Giovanni Fattori, 60, dalle 9 alle 13.

Case della Comunità, il Comitato Salute Pubblica: “Servizi ridotti e troppe esternalizzazioni”Il Comitato Salute Pubblica segnala che le Case della Comunità in Friuli Occidentale sono state aperte in modo parziale, con servizi ridotti e molte...

Temi più discussi: Quello che non c’era. La nascita dei comitati di quartiere; Sito Istituzionale | Passeggiate sportive per over 60 nei parchi del Municipio XV; Rwm, verso la decisione del Tar: La Regione stia dalla parte dei comitati, non dell'azienda; Rwm, al Tar la giunta Todde si schiera contro il ricorso dei comitati pacifisti.

Piano traffico e ztl, nuovo sit-in dei tassisti a NapoliUn confronto diretto l'utenza che ha rappresentato un momento fondamentale di crescita per l'intera categoria. (ANSA) ... ansa.it

Oggi ho presieduto a Venezia e Vicenza i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ho voluto essere qui per testimoniare la vicinanza e l’attenzione del Governo verso questi territori straordinari. In questi anni il Ministero dell’Interno ha promoss x.com

Un sit-in per la salute. Comitati e cittadini in difesa dei servizi: No al nuovo cementoTutelare il Monoblocco e la sanità locale, a partire dalle liste d’attesa. Lo hanno ribadito più volte, circa una ventina di persone, presenti ieri sotto il Comune, indirizzando la protesta verso ... lanazione.it