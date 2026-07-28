In auto con gioielli contanti e arnesi da scasso | 4 giovanissimi finiscono nei guai

Da ilrestodelcarlino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro giovani sono stati fermati con in auto diversi oggetti sospetti, tra cui arnesi da scasso, numerosi monili in oro, accessori di bigiotteria e un orologio. La polizia ha sequestrato il materiale e fermato i ragazzi, che avevano anche contanti nascosti. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. Gli arresti sono stati confermati e sono in corso ulteriori verifiche per stabilire eventuali responsabilità e collegamenti con altri reati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 28 luglio 2026 – Nascondevano in macchina la qualunque: oltre ad arnesi per lo scasso, tantissimi monili in oro, accessori di bigiotteria e un orologio. E ancora: 28 tessere prepagate Apple dal valore di più di 1.500 euro, un portagioielli con una collana e un bracciale in coralli rossi; un ferma spilla dorato con brillanti e, per concludere, anche  580 euro in contanti. Tutti beni provento furto, sequestrati e alcuni già restituiti ai legittimi proprietari. Sono finiti così nei guai quattro giovanissimi, tutti già gravati da precedenti contro il patrimonio e la persona, finiti sotto la lente della polizia e denunciati, a vario... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in auto con gioielli contanti e arnesi da scasso 4 giovanissimi finiscono nei guai
© Ilrestodelcarlino.it - In auto con gioielli, contanti e arnesi da scasso: 4 giovanissimi finiscono nei guai
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scoperte a bordo di un'auto con gioielli e arnesi da scasso: denunciate tre donneTre donne sono state denunciate dopo un controllo della polizia locale a bordo di un’auto.

Arnesi da scasso in auto, due denunciati a Capaccio PaestumDue uomini sono stati denunciati a Capaccio Paestum dopo essere stati trovati in possesso di arnesi da scasso e oggetti atti a offendere.

Temi più discussi: Fuga mozzafiato con auto e gioielli rubati; Genzano, furto all'alba in gioielleria: banditi in fuga con il bottino; Assalto in gioielleria: banda in fuga con gioielli, diamanti e una pistola; Case, auto e gioielli: confiscato in Toscana il 'tesoro' di Felice Maniero.

Fermati in auto con 300 gioielli. Avevano anche arnesi da scasso. Tre denunciati: due sono minoriIn auto avevano un carico pesante, non certo due valigie per la settimana bianca, ma circa 300 monili e gioielli di varia natura, contenuti in portagioie, oltre a una somma in contanti e a strumenti ... lanazione.it

In auto con 300 gioielli e attrezzi da scasso, tre denunciati (e due sono minorenni)Prato, 30 dicembre 2025 – Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, in via Roma, una pattuglia del reparto motociclisti della polizia locale di Prato ha proceduto al controllo di un veicolo con targa ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web