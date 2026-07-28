Quattro giovani sono stati fermati con in auto diversi oggetti sospetti, tra cui arnesi da scasso, numerosi monili in oro, accessori di bigiotteria e un orologio. La polizia ha sequestrato il materiale e fermato i ragazzi, che avevano anche contanti nascosti. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. Gli arresti sono stati confermati e sono in corso ulteriori verifiche per stabilire eventuali responsabilità e collegamenti con altri reati.

Bologna, 28 luglio 2026 – Nascondevano in macchina la qualunque: oltre ad arnesi per lo scasso, tantissimi monili in oro, accessori di bigiotteria e un orologio. E ancora: 28 tessere prepagate Apple dal valore di più di 1.500 euro, un portagioielli con una collana e un bracciale in coralli rossi; un ferma spilla dorato con brillanti e, per concludere, anche 580 euro in contanti. Tutti beni provento furto, sequestrati e alcuni già restituiti ai legittimi proprietari. Sono finiti così nei guai quattro giovanissimi, tutti già gravati da precedenti contro il patrimonio e la persona, finiti sotto la lente della polizia e denunciati, a vario... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In auto con gioielli, contanti e arnesi da scasso: 4 giovanissimi finiscono nei guai

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