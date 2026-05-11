Scoperte a bordo di un' auto con gioielli e arnesi da scasso | denunciate tre donne
Tre donne sono state denunciate dopo un controllo della polizia locale a bordo di un’auto. Gli agenti hanno notato un andamento di guida irregolare e hanno fermato il veicolo. Durante la perquisizione, sono stati trovati all’interno dell’auto diversi gioielli e strumenti da scasso. Le donne sono state accompagnate in commissariato e identificate. La polizia ha sequestrato la merce trovata e avviato le procedure per le verifiche del caso.
ANCONA – A insospettire gli agenti e a fa scattare il controllo, l’andamento incerto dell’auto condotta da una donna con a bordo altre due persone, quindi la scoperta effettuata dalla polizia locale all’interno dell’abitacolo. Dovranno rispondere di ricettazione e possesso ingiustificato di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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