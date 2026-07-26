Arnesi da scasso in auto due denunciati a Capaccio Paestum

Due uomini sono stati denunciati a Capaccio Paestum dopo essere stati trovati in possesso di arnesi da scasso e oggetti atti a offendere. I controlli sono stati eseguiti da carabinieri e polizia municipale, che hanno fermato i due a bordo di un veicolo. Durante la perquisizione, sono stati trovati strumenti utilizzabili per scassinare veicoli e altri oggetti contundenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due uomini di Eboli, in provincia di Salerno, sono stati denunciati dai carabinieri e dalla polizia municipale di Capaccio Paestum dopo essere stati trovati in possesso di arnesi da scasso e oggetti atti a offendere. I due sono stati controllati dopo una segnalazione per un’auto sospetta in via Giacomo Puccini. A bordo di una Volkswagen Passat sono stati trovati un coltello con lama di 40 centimetri, due asce, leve in ferro e altri strumenti per lo scasso e il taglio dei metalli. Gli accertamenti hanno evidenziato precedenti segnalazioni, in particolare per furti in abitazione. Il materiale è stato sequestrato e i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Furti in due negozi, attrezzi da scasso in auto. Quattro denunciati nel Verbano

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