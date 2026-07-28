Il funerale di Monica Esposito si è svolto in un'abbazia a Nonantola, con una partecipazione molto numerosa di familiari e amici. Durante la cerimonia sono stati eseguiti brani di Vasco Rossi, tra cui “Amo te” del brano “E”, e sono stati lanciati decine di palloncini bianchi in aria. La donna, di 55 anni, è deceduta due mesi dopo essere stata investita da un'auto in centro storico a Modena.

Le note di Vasco Rossi («Amo te.» del brano «E.»), applausi e decine di palloncini bianchi in cielo. A Nonantola (Modena) folla gremita in abbazia per il funerale di Monica Esposito, 55enne morta due mesi dopo l'attentato in centro storico a Modena. Lo scorso 16 maggio la donna era stata travolta dall'auto guidata da Salim El Koudri mentre passeggiava in centro insieme al marito Angelo, a sua volta gravemente ferito, e oggi alle esequie con i figli. Uno di loro, il più piccolo, ha affidato a un messaggio il suo saluto alla mamma: «L'ultima cosa che mi hai detto era di studiare. E mi sono diplomato ma senza i tuoi occhi addosso. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il video dell'addio a Monica Esposito: la famiglia e gli amici al funerale della donna travolta dall'auto di Salim El Koudri

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