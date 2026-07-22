Una donna di 55 anni, investita da un’auto nel centro storico il 16 maggio, è deceduta dopo due mesi di coma. L’incidente ha coinvolto anche altre persone, ma lei non si è mai risvegliata. La sua condizione è peggiorata nel tempo, portando alla morte. Nel frattempo, la posizione di un uomo coinvolto, chiamato in causa per l’incidente, si è aggravata.

La 55enne non si è mai risvegliata dopo il drammatico investimento del 16 maggio nel centro storico. Dopo oltre due mesi di lotta tra la vita e la morte, Monica Esposito, 55 anni, non ce l’ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita il 16 maggio scorso, quando una Citroën C3 guidata da Salim El Koudri piombò a forte velocità sui pedoni nel centro storico di Modena, trasformando un normale pomeriggio in una tragedia che sconvolse l’intera città. Ricoverata inizialmente all’ospedale Maggiore di Bologna e successivamente trasferita all’ospedale Civile di Baggiovara, Monica Esposito non aveva mai ripreso conoscenza. Nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso, avvenuto nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Modena, muore dopo due mesi Monica Esposito: era stata travolta dall’auto lanciata sulla folla, si aggrava la posizione di El Koudri

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Auto sulla folla a Modena, muore dopo due mesi una delle persone investite

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Muore dopo due mesi Monica Esposito, 55 anni, era ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a #Modena, il #16maggio, da Salim El Koudri lanciato con l'auto sulla folla. x.com

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