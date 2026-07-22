Una donna di 55 anni morta dopo essere stata investita il 16 maggio a Modena durante un attentato. La vittima, coinvolta nell’attacco in centro, era stata colpita da un’auto condotta da un uomo di 31 anni. L’incidente aveva provocato anche altre otto persone ferite. Oggi la donna è deceduta, portando a 9 il numero totale di persone rimaste ferite o uccise nell’attacco.

Modena, 22 luglio 2026 – Non ce l’ha fatta la donna di 55 ann i investita nel corso dell’attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. Si aggrava il bilancio dell'agguato messo in atto dal 31enne Salim El Koudri nel quale erano rimaste ferite otto persone. Monica Esposito è morta dopo oltre due mesi. La paziente, Monica Esposito, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. Auto travolge pedoni in Via Emilia a Modena La donna non ha mai ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Attentato a Modena, morta Monica Esposito: la donna di 55 anni era stata investita il 16 maggio da Salim El Koudri

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