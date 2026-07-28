Il Torino si avvicina a Comuzzo mentre il centrocampista dell’Ajax Fitz-Jim emerge come bersaglio
Il Torino si avvicina a Comuzzo, mentre il centrocampista dell’Ajax Fitz-Jim è considerato un possibile obiettivo di mercato. Secondo alcune testate straniere, le trattative sono in fase iniziale e non ci sono ancora dettagli ufficiali. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dei club coinvolti. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.
2026-07-28 17:02:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TRANSFERmarketWEB.com ©foto Federico De Luca 2026 Torino stanno continuando a rafforzare la propria squadra in vista della nuova stagione. Mentre il club si avvicina all’acquisto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina per rinforzare la propria difesa, sta anche esplorando le opzioni per rafforzare il centrocampo. Kian Fitz-Jim dell’Ajax nel radar del Torino Secondo Sky Sport Italia, il Torino ha individuato Kian Fitz-Jim come potenziale aggiunta al centrocampo. Il 23enne ha fatto carriera nel rinomato settore giovanile dell’Ajax prima di affermarsi in prima squadra la scorsa stagione con una serie di prestazioni impressionanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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