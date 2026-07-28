Il Torino si avvicina a Comuzzo mentre il centrocampista dell’Ajax Fitz-Jim emerge come bersaglio

Notizia in breve

Il Torino si avvicina a Comuzzo, mentre il centrocampista dell’Ajax Fitz-Jim è considerato un possibile obiettivo di mercato. Secondo alcune testate straniere, le trattative sono in fase iniziale e non ci sono ancora dettagli ufficiali. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dei club coinvolti. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.