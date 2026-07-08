Il Napoli continua a fare pressing su Davide Frattesi, che è in uscita dall’Inter. Il club azzurro mantiene un’attenzione costante sul centrocampista, secondo quanto riportato da un’edizione di Repubblica. Roma e Juventus si sono invece allontanate dall’interesse per il giocatore.

Il pressing del Napoli su Davide Frattesi non si ferma. Il centrocampista è in uscita dall’Inter e il club azzurro, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, resta in pressing continuo sull’azzurro di Chivu. Anzi, secondo il quotidiano il quadro si semplifica: “Il Napoli resta in pressing su Davide Frattesi dell’Inter. Roma e Juve si defilano”. Due concorrenti in meno per Giovanni Manna, che su questa pista lavora da tempo insieme ad Allegri. Frattesi-Napoli: cosa filtra. Il direttore sportivo azzurro tiene vivi i contatti con l’entourage del giocatore, convinto che Frattesi possa dare qualità, inserimenti e dinamismo alla mediana. Non è una novità dell’ultimo minuto: si tratta di un ritorno di fiamma il cui esito dipende soprattutto dagli incastri a centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, Manna non molla Frattesi: pressing continuo sul centrocampista dell’Inter, mentre Roma e Juve si defilano

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