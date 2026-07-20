L’AS Roma si sta avvicinando a un accordo per l’acquisto di Crysencio Summerville, mentre il West Ham ha presentato un’offerta migliorata per il giocatore. Le trattative tra le due società sono in corso, con i dettagli ancora da definire. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui termini dell’accordo o sui tempi di conclusione. Entrambe le parti continuano a negoziare in vista di un possibile trasferimento.

2026-07-20 11:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Roma è vicina alla trattativa per Crysencio Summerville. I giallorossi sperano di concludere l’operazione entro domani Aston Villa club sauditi o forse Manchester United può partecipare alla gara, dovrebbe Marco Rashford lasciare definitivamente l’Old Trafford. Secondo La Gazzetta dello Sport direttore sportivo Tony D’Amico ha già un accordo di principio con il giocatore. Summerville ha abbassato le sue richieste salariali a 4 milioni di euro più bonus salendo a circa Stagione da 4,5 milioni di euro anche se spera ancora in un’offerta più grande da parte della Premier League, che non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - L’AS Roma si avvicina a Crysencio Summerville mentre un’offerta migliorata avvicina il West Ham all’accordo

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