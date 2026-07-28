il tavola rinforza la rosa conferme e nomi nuovi

Il Tavola Calcio 1924 ha annunciato la rosa ufficiale per il campionato Uisp pratese 2026-2027, con molte conferme e alcuni nuovi acquisti. La squadra è stata presentata in vista della nuova stagione, con cambiamenti rispetto alla formazione precedente. Sono stati inseriti alcuni giocatori nuovi per rafforzare il gruppo, mentre altri sono stati confermati. La presentazione ufficiale ha coinvolto i membri del club e i rappresentanti della squadra.

Tante conferme, ma anche tanti nuovi acquisti per rinforzare la rosa per il 20262027. Il Tavola Calcio 1924 ha presentato la squadra che ufficialmente parteciperà al prossimo campionato Uisp pratese. Dopo la vittoria in coppa Bruschi e il settimo posto ottenuto nella passata stagione in campionato, la società e la dirigenza rossoverde – in particolar modo il direttore tecnico Gabriele Roscigno e il direttore sportivo Gabriele Matteucci – si sono mosse sul mercato per rinforzare la squadra del Tavola che è a disposizione del confermato allenatore Michele Gambino. A rinforzare il reparto della difesa sono arrivati gli esperti Paolieri, Cusano e Belli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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