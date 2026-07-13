Calcio | ecco tutti i nomi nuovi della rosa Il Serricciolo punta sulla linea giovane

Il club ha annunciato i nuovi nomi della rosa, puntando su giocatori giovani. La squadra continuerà a giocare all’Arcinaso, con un roster incentrato su elementi emergenti e di prospettiva. La scelta di valorizzare la linea giovane si traduce in un rinnovamento della formazione, mantenendo la sede delle partite nello stesso impianto. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi specifici dei nuovi acquisti o sui ruoli occupati.

Il cuore gialloblù continua a battere all’Arcinaso e lo fa scegliendo la strada più affascinante e, al tempo stesso, più impegnativa: quella della gioventù. È questa la rotta tracciata dal direttore sportivo Luca Bardini, deciso a costruire un Serricciolo capace di crescere attraverso i propri ragazzi e alcuni prospetti di valore provenienti dal territorio. Niente voli pindarici, ma idee chiare e piedi ben piantati per terra. "Sappiamo che sarà difficile – ammette Bardini – non vendiamo fumo. Però siamo convinti che questi ragazzi sapranno regalarci soddisfazioni". La campagna di rafforzamento segue proprio questa filosofia. Dalla Pontremolese arrivano l’attaccante Andrea Lazzaroni (2006), il centrocampista Matteo Pifferi (2007) e il giovane Andrea Lucchini (2007). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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