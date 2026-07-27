L’Use Rosa Scotti annuncia che la rosa della prima squadra sarà composta anche da giovani provenienti dal vivaio e collaborazioni esterne. Queste atlete si alleneranno con le senior e parteciperanno ai tornei giovanili. La scelta riguarda la prossima stagione del campionato di Serie A2. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi delle giocatrici o sui numeri precisi. La strategia si concentra sulla valorizzazione del settore giovanile e sull’integrazione con la squadra principale.

EMPOLI – L’Use Rosa Scotti punta ancora sulla linea verde per la prossima stagione del campionato di Serie A2. Il gruppo della prima squadra sarà infatti integrato da un gruppo di giovani atlete provenienti dal vivaio e da collaborazioni esterne, che si alleneranno regolarmente con le senior e prenderanno parte ai rispettivi tornei giovanili. Le conferme riguardano Eva Cappelli e Sara Panchetti, entrambe classe 2008, insieme ad Anna Corsi, classe 2010. Tutte e tre le giocatrici, cresciute nel settore giovanile della società, vantano già l’esordio nella categoria superiore maturato nella passata stagione. A loro si uniscono due volti nuovi provenienti dalla Firenze Basket Academy: Tessa Salvetti, classe 2009, e Isabella Torricini, classe 2008, entrambe già inserite nei circuiti delle selezioni nazionali giovanili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tra conferme dal vivaio e nuovi arrivi: il punto sulla rosa giovanile dell’Use Rosa Scotti

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