Un evento di beneficenza si è svolto a Forte dei Marmi, con un’asta che ha raccolto oltre 2,3 milioni di euro. La somma sarà destinata a finanziare progetti educativi e umanitari in Italia e Haiti, attraverso una fondazione dedicata. Durante la serata sono stati battuti vari oggetti, con alcuni raggiungendo cifre significative. La cifra finale potrebbe aumentare grazie a ulteriori donazioni. La serata ha visto la partecipazione di numerose persone del mondo dello spettacolo e del settore filantropico.

Forte dei Marmi (Lucca), 28 luglio 2026 – Oltre 2,3 milioni di euro raccolti dalla sola asta benefica, cifra destinata a crescere con il contributo delle ulteriori donazioni, a sostegno dei progetti educativi e umanitari della Andrea Bocelli Foundation in Italia e ad Haiti, delle attività della St. Luke Foundation di Haiti e di Grace Sober Living di Phoenix. 2026 Daniele Venturelli È il primo bilancio dell’edizione 2026 di Celebrity Adventures Italy – Notti Toscane, l’evento benefico promosso da Andrea Bocelli che ha trasformato Forte dei Marmi in una capitale internazionale della solidarietà, riunendo alcune delle personalità più influenti del cinema, della musica, dello sport e dell’imprenditoria mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il super gala di beneficenza a casa Bocelli. Ecco chi c’era (e cosa è stato battuto all’asta per 2,3 milioni di euro)

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