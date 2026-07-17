Un archivio personale appartenente a un noto stilista è stato messo all’asta, raccogliendo un incasso record. Tra gli oggetti venduti ci sono un paio di Tabi valutate circa 364.000 euro e un telefono fisso degli anni Ottanta, stimato intorno ai 13.000 euro. Il telefono, di colore bianco grezzo, presenta il numero di casa scritto a penna, e si tratta di un apparecchio di epoca precedente ai telefoni cellulari.

Un vecchio telefono fisso a disco degli anni Ottanta, interamente badilato di vernice bianca grezza, con il numero di casa scritto a penna direttamente sull’apparecchio perché il proprietario non riusciva mai a mandarlo a memoria. Un paio di stivaletti Tabi del 1991 in pelle bianca, ricoperti da scritte, messaggi e graffiti spontanei lasciati dai visitatori di una mostra parigina al Palais Galliera. Un maglione interamente assemblato unendo calzini di cotone grigio della collezione Autunno-Inverno 1991-1992 e un camice da lavoro in cotone sempre bianco, di quelli che gli stilisti e gli artigiani d’atelier indossano tra una prova e l’altra.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era arrivato il momento di separarmi da una parte dei miei ricordi”: Martin Margiela mette all’asta il suo archivio personale e l’incasso è da record. Dalle Tabi da 364mila euro al telefono fisso da 13 mila, ecco cosa c’era

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Martin Margiela, l'asta dei record. Venduti tutti i 195 lotti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991 per una cifra da capogiroTutti i 195 lotti dell’asta sono stati venduti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991.

L’archivio personale di Martin Margiela supera il milione di euro all’astaL'archivio personale di Martin Margiela è stato venduto all'asta per oltre un milione di euro.

Argomenti più discussi: L’archivio di Margiela è stato venduto in un’asta da record; Martin Margiela, l'asta dei record: venduti tutti i 195 lotti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991 per una cifra da capogiro; Hermès Haute Couture: a gennaio la prima collezione, un momento storico; L’archivio personale di Martin Margiela supera il milione di euro all’asta.