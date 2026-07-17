Era arrivato il momento di separarmi da una parte dei miei ricordi | Martin Margiela mette all’asta il suo archivio personale e l’incasso è da record Dalle Tabi da 364mila euro al telefono fisso da 13 mila ecco cosa c’era
Un archivio personale appartenente a un noto stilista è stato messo all’asta, raccogliendo un incasso record. Tra gli oggetti venduti ci sono un paio di Tabi valutate circa 364.000 euro e un telefono fisso degli anni Ottanta, stimato intorno ai 13.000 euro. Il telefono, di colore bianco grezzo, presenta il numero di casa scritto a penna, e si tratta di un apparecchio di epoca precedente ai telefoni cellulari.
Un vecchio telefono fisso a disco degli anni Ottanta, interamente badilato di vernice bianca grezza, con il numero di casa scritto a penna direttamente sull’apparecchio perché il proprietario non riusciva mai a mandarlo a memoria. Un paio di stivaletti Tabi del 1991 in pelle bianca, ricoperti da scritte, messaggi e graffiti spontanei lasciati dai visitatori di una mostra parigina al Palais Galliera. Un maglione interamente assemblato unendo calzini di cotone grigio della collezione Autunno-Inverno 1991-1992 e un camice da lavoro in cotone sempre bianco, di quelli che gli stilisti e gli artigiani d’atelier indossano tra una prova e l’altra.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Martin Margiela, l'asta dei record. Venduti tutti i 195 lotti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991 per una cifra da capogiroTutti i 195 lotti dell’asta sono stati venduti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991.
L’archivio personale di Martin Margiela supera il milione di euro all’astaL'archivio personale di Martin Margiela è stato venduto all'asta per oltre un milione di euro.
Argomenti più discussi: L’archivio di Margiela è stato venduto in un’asta da record; Martin Margiela, l'asta dei record: venduti tutti i 195 lotti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991 per una cifra da capogiro; Hermès Haute Couture: a gennaio la prima collezione, un momento storico; L’archivio personale di Martin Margiela supera il milione di euro all’asta.
Qui in profumeria siamo sempre alla ricerca di fragranze capaci di farci sognare e, se siete già nostri clienti sapete quanto amiamo OMANLUXURY che rappresenta la vera magia dell’Oriente con le sue creazioni esclusive, opulente e di un prestigio unico. Il n facebook