All’asta beni immobili per un valore complessivo di 2 milioni di euro, tra case e terreni, distribuiti in diverse località tra cui Fano, Colli al Metauro e Saltara. Il Comune ha messo sul mercato undici proprietà appartenenti al proprio patrimonio, tra cui terreni e immobili residenziali. La vendita riguarda un pacchetto di beni di dimensioni significative, senza specificare i dettagli di ogni singolo bene.

Fano, 6 luglio 2026 – Il Comune di Fano mette sul mercato undici immobili del proprio patrimonio. Non piccoli avanzi di proprietà, ma un pacchetto consistente di beni tra Fano, Colli al Metauro, Serrungarina, Saltara, Carignano, Metaurilia, Belgatto, Madonna Ponte, Rosciano, Tombaccia e San Lazzaro. L’operazione è contenuta nell’avviso di gara pubblicato all’albo pretorio del Comune di Fano, relativo alla vendita “per pubblici incanti di numero 11 immobili di proprietà comunale”. Il bando rientra nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028, approvato dal Consiglio comunale e poi modificato a maggio, con l’obiettivo di mettere sul mercato una parte del patrimonio non più strategica per l’ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’asta case e terreni per 2 milioni di euro: ecco la mappa dei beni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei Casalesi

Notizie e thread social correlati

Case di lusso a Bari, il mercato vale 621 milioni: ecco la mappa dei quartieri dove l'offerta è raddoppiataIl mercato delle case di lusso a Bari ha raggiunto un valore di 621 milioni di euro, con un’offerta che si è raddoppiata negli ultimi anni.

Pnrr, corsa contro il tempo. In ballo 19 milioni di euro distribuiti in 158 progetti. Ecco la mappa in cittàA Empoli sono attivi 158 progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un importo complessivo di circa 19 milioni di euro.

Temi più discussi: All’asta case e terreni per 2 milioni di euro: ecco la mappa dei beni; Case all’asta per tutti: il 65% dei compratori sono famiglie. Come evitare le trappole; Il mercato delle aste immobiliari in Italia nella prima metà del 2026; IMU sull’immobile acquistato all’asta: chi paga prima e dopo il decreto di trasferimento?.

Proseguono le indagini sulla scomparsa di #Alisya, 16 anni, e della sorella #Sarah, 12 anni, allontanatesi da quasi due settimane da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’ #Aquila. Nella caserma dei #carabinieri di Villetta #Barrea, il procu x.com

Quanto dovrei offrire all'asta? reddit

Case all’asta per tutti: il 65% dei compratori sono famiglie. Come evitare le trappoleLa digitalizzazione delle procedure ha aperto un mercato che finora era appannaggio quasi solo di esperti e investitori. Tuttavia, la conformità urbanistica e ... repubblica.it

Comprare casa all’asta giudiziaria | Come funziona davvero? Rischi, vantaggi e…Per comprare casa all'asta giudiziaria senza errori è importante comprendere come funziona e i costi nascosti. Qui le informazioni necessarie ... ilsussidiario.net