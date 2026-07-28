Il sud del Giappone trema | terremoto di magnitudo 7.1 scatta l’allerta tsunami

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato nel sud del Giappone. L’epicentro si trova nel mare vicino alla regione meridionale e l’evento sismico ha causato l’attivazione dell’allerta tsunami. Le autorità hanno invitato le popolazioni a mettersi in salvo e a seguire le indicazioni ufficiali. Non sono ancora disponibili dettagli su eventuali danni o vittime. La zona interessata comprende aree costiere e l’allerta rimane in vigore.