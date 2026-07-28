Il sud del Giappone trema | terremoto di magnitudo 7.1 scatta l’allerta tsunami
Un terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato nel sud del Giappone. L’epicentro si trova nel mare vicino alla regione meridionale e l’evento sismico ha causato l’attivazione dell’allerta tsunami. Le autorità hanno invitato le popolazioni a mettersi in salvo e a seguire le indicazioni ufficiali. Non sono ancora disponibili dettagli su eventuali danni o vittime. La zona interessata comprende aree costiere e l’allerta rimane in vigore.
Il sud del Giappone trema: scossa di terremoto di magnitudo 7.1, è allerta tsunami Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l’Agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami, che ha sottolineato come la scossa abbia anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a sette, sulla scala di intensità sismica giapponese (Shindo), Scossa al margine della Cintura di fuoco nel pacifico. La scossa, si è verificata alle 16.27 ora locale (7.27 ora italiana) sull’isola di Kyushu. Un terremoto di magnitudo 7.2 aveva colpito il Giappone settentrionale il 25 giugno, senza tuttavia causare morti o danni importanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Giappone, terremoto devastante e allarme tsunami
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