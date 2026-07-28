Il Partito Democratico si trova diviso tra le posizioni sulla guerra in Ucraina e le questioni del territorio. La leader del partito ha espresso opinioni sulla situazione ucraina in un’intervista, ma queste dichiarazioni non sono state ripetute pubblicamente dai membri di altri schieramenti. La discussione interna si concentra sulle differenze di opinioni riguardo alla politica estera e alle alleanze.

Elly Schlein ha detto cose giuste (e solo per questo coraggiose) sull’Ucraina nell’intervista di qualche giorno fa sul Foglio. Le stesse cose si guarda bene dal ripeterle a Conte, a Fratoianni e Bonelli. Il Pd si nota più per i silenzi che per ciò che dice. Sulla guerriglia di sabato 25 luglio in Val Susa è intervenuto il responsabile trasporti del partito con timide parole di condanna. Di andare a Kijv neanche a parlarne: al solo annuncio il ”Campo largo” sparirebbe. Un partito insicuro non sa esprimere una linea di politica sulla sicurezza. La permanenza di Schlein alla guida del Pd dipenderà molto dalla legge elettorale: con le preferenze davvero libere, senza i capilista bloccati, sarebbe il trionfo dei cacicchi L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il silenzio è il prezzo dell’alleanza: il Pd si perde fra Kijv e Val Susa

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