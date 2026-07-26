Durante gli scontri in Val di Susa, le forze dell’ordine hanno identificato 450 persone coinvolte. Oltre 120 agenti sono rimasti feriti, alcuni con lesioni di media gravità. La manifestazione, secondo i partecipanti, avrebbe visto circa 20.000 persone radunate. Le autorità stanno ancora analizzando le fasi dei disordini e i danni causati durante l’evento.

Sale a 450 il numero delle persone identificate in seguito agli scontri avvenuti ieri in Val di Susa durante la manifestazione del movimento No Tav. È quanto si apprende da fonti qualificate, mentre continua il lavoro delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto nel corso della protesta. Il bilancio dei feriti tra gli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico supera quota 120. In particolare, sono rimasti feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 militari della guardia di finanza. La posizione del movimento No Tav Al termine della manifestazione, organizzata nell'ambito del tradizionale Festival dell'Alta Felicità, il movimento No Tav ha diffuso una nota nella quale rivendica la riuscita della giornata di protesta, parlando della partecipazione di circa 20mila persone. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Scontri No Tav in Val di Susa: 450 identificati e oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine. Il movimento: «Eravamo in 20mila»

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