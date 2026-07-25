Val di Susa tensioni fra No Tav e polizia | lancio di lacrimogeni e bombe carta

Da tgcom24.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una marcia No Tav in Valle di Susa, alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine che proteggevano il cantiere di San Didero. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e hanno fatto uso di bombe carta. La tensione è salita durante gli scontri, che si sono protratti per diversi minuti. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o feriti.

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In Valle di Susa momenti di grande tensione durante la marcia No Tav quando alcune centinaia di attivisti, appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. In risposta gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In un secondo momento, il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. Un... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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