Durante una marcia No Tav in Valle di Susa, alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine che proteggevano il cantiere di San Didero. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e hanno fatto uso di bombe carta. La tensione è salita durante gli scontri, che si sono protratti per diversi minuti. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o feriti.

In Valle di Susa momenti di grande tensione durante la marcia No Tav quando alcune centinaia di attivisti, appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. In risposta gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In un secondo momento, il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. Un... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Val di Susa, tensioni fra No Tav e polizia: lancio di lacrimogeni e bombe carta

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Scontri a TORINO davanti all'ex sede di ASKATASUNA: in fiamme un blindato della polizia

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Val di Susa, tensioni al corteo No Tav: pietre e bombe carta contro la polizia, gli agenti rispondono con i lacrimogeniDurante una manifestazione No Tav in Val di Susa, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine.

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Una marcia No Tav ad alta tensione: la Val di Susa è blindata e dalla questura di Torino arrivano i fogli di via x.com

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