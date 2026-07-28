Il ritorno di Mancini in Nazionale dopo le scuse Malagò | Mi assumo la responsabilità Claudio Ranieri direttore tecnico

Mancini torna a guidare la nazionale dopo aver presentato le scuse. Malagò si assume la responsabilità della scelta. Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico. La squadra si sposta tra Roma, Saint-Tropez e Soverato, segnando l’inizio di una nuova fase. Dopo settimane di polemiche, insalate russe e dimissioni, si cerca di ricostruire un percorso stabile. La situazione è cambiata dopo le recenti tensioni e le difficoltà che hanno caratterizzato le ultime uscite.

Sull’asse Roma-Saint-Tropez-Soverato comincia una nuova era azzurra, dopo giornate infarcite di figurine e figuracce in cui è successo di tutto, fra ambiziosi slogan, indigeste insalate russe, dimissioni e polemiche varie. Azzerata la Triade Maldini-Leonardo-Pirlo, si punta su nomi neppure inediti. Serviva una decisione rapida e di garanzia. Premio internazionale della Gazzetta dello Sport in ricordo di Giacinto Facchetti il "bello del calcio" Milano - 25.02.2019 Nella Foto: Giovanni Malago’ e Roberto Mancini Ph.Vitez-Ag. Aldo Liverani Così dopo ventiquattro ore trascorse al telefono per rimediare al patatrac del weekend lungo, Giovanni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il ritorno di Mancini come ct: Malagò stringe per lannuncio, la Serie A spinge su Conte

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