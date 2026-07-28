Roberto Mancini è stato confermato come ct della nazionale italiana, annunciato dal presidente della Figc al Consiglio federale. Contestualmente, è stato ufficializzato Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico. Il presidente ha anche dichiarato di assumersi la responsabilità per aver interrotto la candidatura di un altro allenatore. La decisione arriva dopo settimane di trattative e discussioni interne. La Federcalcio ha comunicato le nomine senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

«Roberto Mancini è il ct della nazionale». Lo ha annunciato Giovanni Malagò, presidente della Figc, al Consiglio federale. Lo stesso numero uno del calcio italiano ha annunciato che il nuovo direttore tecnico è Claudio Ranieri. Il tecnico ex Roma verrà presentato domani alle 18 in conferenza stampa insieme a Mancini. Ranieri sarà anche presidente del Club Italia «Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del ct, perché laddove non ci fosse stata, il mio ragionamento lasciava il tempo che trovava. Serviva una persona che diventasse direttore tecnico e presidente del club Italia. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte è Claudio Ranieri che da pochi minuti ha garantito al sottoscritto il suo impegno e sta arrivando dalla Calabria». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Italia, ufficiale il ritorno di Mancini. Ranieri è il nuovo direttore tecnico. Malagò: "Mi assumo la responsabilità di aver fermato la scelta di Pirlo"

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UFFICIALE: Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia, cosa succede adesso

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