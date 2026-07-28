Il Senato ha approvato definitivamente la legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del naufragio dell’Arandora Star. Questa ricorrenza, celebrata l’11 ottobre, ricorda la più grave tragedia legata all’emigrazione italiana. La legge rende ufficiale l’evento commemorativo, che coinvolge le comunità italiane e le istituzioni nazionali. La giornata mira a ricordare le vittime di questa tragedia marittima, considerata la più grande dell’emigrazione italiana.

Con il via libera definitivo del Senato è diventata legge dello Stato l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del naufragio dell’Arandora Star, la più grande tragedia dell’emigrazione italiana. La ricorrenza sarà celebrata ogni anno l’11 ottobre e rappresenta un importante riconoscimento per le centinaia di vittime del naufragio del 2 luglio 1940, tra cui anche venti pontremolesi. Quel giorno la nave britannica Arandora Star, che trasportava internati destinati alla deportazione per decisione del governo britannico, venne silurata da un sommergibile tedesco nell’Oceano Atlantico. Nel naufragio persero la vita circa 800 persone, tra cui 446 italiani, di cui 20 pontremolesi che erano partiti soprattutto dalla frazione di Grondola per cercare fortuna nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo di Arandora Star. La ricorrenza l’11 ottobre ora è diventata legge

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