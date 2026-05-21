Il 20 ottobre sarà il Giorno del Ricordo dei Piccoli Martiri | ecco cosa prevede la nuova legge
Il 20 ottobre è stato riconosciuto come il Giorno del Ricordo dei Piccoli Martiri, una giornata dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle guerre, in particolare delle piccole vittime della strage di Gorla. La decisione è stata presa attraverso una legge approvata dal Parlamento italiano, che istituisce questa ricorrenza ufficiale. La legge prevede che in questa data si svolgano manifestazioni e iniziative per ricordare i bambini coinvolti nei conflitti armati.
La Repubblica italiana ha ufficialmente istituito il "Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Miles de cubanos perdieron estas casas | Cuba HOY cambia las reglas
Sullo stesso argomento
Senato: il 20 ottobre sarà il giorno per i piccoli martiri di Gorla? Cosa sapere Il Senato istituisce il 20 ottobre come Giorno del ricordo per i martiri di Gorla.
Il 20 ottobre la Giornata in memoria dei piccoli martiri di Gorla e dei bambini vittime di guerre: via libera del Senato, il testo è leggeMilano, 29 aprile 2026 – Il Senato questa mattina ha approvato all'unanimità e in via definitiva il disegno di legge che istituisce il Giorno del...