Il 20 ottobre sarà il Giorno del Ricordo dei Piccoli Martiri | ecco cosa prevede la nuova legge

Il 20 ottobre è stato riconosciuto come il Giorno del Ricordo dei Piccoli Martiri, una giornata dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle guerre, in particolare delle piccole vittime della strage di Gorla. La decisione è stata presa attraverso una legge approvata dal Parlamento italiano, che istituisce questa ricorrenza ufficiale. La legge prevede che in questa data si svolgano manifestazioni e iniziative per ricordare i bambini coinvolti nei conflitti armati.

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