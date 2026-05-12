Un viaggio nella memoria per una cultura di pace | presentazione dell' Associazione nazionale Arandora Star

Lunedì 18 maggio alle 10 si terrà nella provincia un convegno dedicato alla memoria del naufragio avvenuto il 2 luglio 1940, organizzato dall’Associazione nazionale Arandora Star. L’evento sarà l’occasione per presentare ufficialmente l’associazione che si occupa di ricordare le vittime di quella tragedia e promuovere una cultura di pace attraverso un percorso di memoria condivisa. La giornata vedrà interventi e testimonianze sul tema.

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