Il proprietario e l’amministratore delegato sono atterrati ieri a Ferrara Portelli e Bonnici oggi dal sindaco

Ieri, il proprietario e l’amministratore delegato sono atterrati a Ferrara. Joseph Portelli e Marcel Bonnici sono stati accompagnati nel capoluogo e hanno trascorso la giornata senza impegni ufficiali. Questa mattina, entrambi sono stati ricevuti dal sindaco, secondo quanto programmato. La giornata proseguirà con altri incontri previsti nel loro calendario.

Joseph Portelli (foto) e Marcel Bonnici sono arrivati ieri nella nostra città, ma come previsto il primo è stato un giorno interlocutorio per il patron e l’amministratore delegato, che inizieranno oggi la scaletta degli appuntamenti previsti dall’agenda. Si partirà con quello in programma con l’amministrazione comunale, nella fattispecie col sindaco Alan Fabbri e l’assessore Francesco Carità. Un incontro istituzionale per dare il benvenuto al patron maltese nella nostra città ma anche e soprattutto per chiedere rassicurazioni sui progetti che hanno intenzione di realizzare in casa Spal dopo le ultime gestioni non certo da ricordare. Domani... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incontreranno il sindaco Alan Fabbri e presentaranno i loro progetti alla città. Portelli e Bonnici in città da lunedìLunedì, Portelli e Bonnici arriveranno in città e presenteranno i loro progetti al sindaco.