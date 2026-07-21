È confermato che il raduno della nuova Spal si svolgerà domani al centro sportivo Fabbri, dove entro giovedì è previsto l’arrivo di tutti i giocatori convocati e quindi i primi allenamenti. La società biancazzurra ha spiegato che per poter utilizzare ufficialmente il logo Spal sarà necessario attendere la delibera della concessione d’uso prevista indicativamente entro i prossimi 10 giorni, e solo successivamente il Comune di Ferrara potrà autorizzarne l’utilizzo. La volontà del club è quella di presentare i tesserati facendogli indossare le divise ufficiali di rappresentanza con l’ovetto sul petto, quindi in questa fase non è previsto alcun appuntamento coi giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il 28 presentazione dal sindaco, il 29 conferenza stampa con Portelli e Bonnici. Domani il raduno al Centro Fabbri

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