Incontreranno il sindaco Alan Fabbri e presentaranno i loro progetti alla città Portelli e Bonnici in città da lunedì

Da sport.quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì, Portelli e Bonnici arriveranno in città e presenteranno i loro progetti al sindaco. La proprietà maltese della squadra di calcio è pronta a svelare la nuova Spal, dopo 16 giorni dall’annuncio ufficiale del passaggio di proprietà tra la cordata argentina e Portelli. Finora, quest’ultimo non si è ancora presentato in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora pochi giorni e la proprietà maltese toglierà finalmente i veli sulla nuova Spal. Sono passati 16 giorni dall’annuncio ufficiale del passaggio di consegne tra la cordata argentina e Joseph Portelli, che però per una serie di motivi non si è ancora presentato in città. Lo ha fatto invece il suo braccio destro Marcel Bonnici, che nel corso di un breve soggiorno a Ferrara ha tracciato le prime linee guida del nuovo progetto senza però rilasciare dichiarazioni. L’arrivo del patron e dell’amministratore delegato nella nostra città è previsto lunedì, e stavolta non sarà solo una toccata e fuga. Sono infatti già in agenda alcuni appuntamenti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

incontreranno il sindaco alan fabbri e presentaranno i loro progetti alla citt224 portelli e bonnici in citt224 da luned236
© Sport.quotidiano.net - Incontreranno il sindaco Alan Fabbri e presentaranno i loro progetti alla città. Portelli e Bonnici in città da lunedì
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il 28 presentazione dal sindaco, il 29 conferenza stampa con Portelli e Bonnici. Domani il raduno al Centro Fabbri

Leggi anche: Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è indagato

alan fabbri incontreranno il sindaco alanIncontreranno il sindaco Alan Fabbri e presentaranno i loro progetti alla città. Portelli e Bonnici in città da lunedìMercoledì nella sala stampa dello stadio il momento più atteso, con le parole del nuovo proprietario. msn.com

alan fabbri incontreranno il sindaco alanIl sindaco di Ferrara Alan Fabbri è indagato con l’accusa di aver intimidito un consigliere dell’opposizioneIl sindaco di Ferrara Alan Fabbri, della Lega, è indagato con l’accusa di aver intimidito un consigliere dell’opposizione. I reati contestati sono minaccia contro corpo politico e diffamazione aggrava ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web