Incontreranno il sindaco Alan Fabbri e presentaranno i loro progetti alla città Portelli e Bonnici in città da lunedì

Lunedì, Portelli e Bonnici arriveranno in città e presenteranno i loro progetti al sindaco. La proprietà maltese della squadra di calcio è pronta a svelare la nuova Spal, dopo 16 giorni dall’annuncio ufficiale del passaggio di proprietà tra la cordata argentina e Portelli. Finora, quest’ultimo non si è ancora presentato in città.

Ancora pochi giorni e la proprietà maltese toglierà finalmente i veli sulla nuova Spal. Sono passati 16 giorni dall’annuncio ufficiale del passaggio di consegne tra la cordata argentina e Joseph Portelli, che però per una serie di motivi non si è ancora presentato in città. Lo ha fatto invece il suo braccio destro Marcel Bonnici, che nel corso di un breve soggiorno a Ferrara ha tracciato le prime linee guida del nuovo progetto senza però rilasciare dichiarazioni. L’arrivo del patron e dell’amministratore delegato nella nostra città è previsto lunedì, e stavolta non sarà solo una toccata e fuga. Sono infatti già in agenda alcuni appuntamenti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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