Il Prato fa tredici | arriva Giacomelli Rinforzo in difesa per Dal Canto

Prato annuncia l’arrivo di Raphael Giacomelli, difensore cresciuto nei settori giovanili di Pisa e Pontedera. È il tredicesimo acquisto della squadra durante questa finestra di calciomercato estivo. La società ha confermato ufficialmente la firma del giocatore, che si unirà alla rosa di Dal Canto. Nessun dettaglio su durata del contratto o clausole. Giacomelli sarà a disposizione della squadra nelle prossime partite di campionato.

Il tredicesimo colpo dell’ Ac Prato in questa finestra estiva di calciomercato è realtà e risponde nome di Raphael Giacomelli, cresciuto nei settori giovanili di Pisa e Pontedera. Si tratta di un difensore di piede sinistro, impiegabile anche sulla fascia mancina, che arriva a titolo definitivo. E’ il terzo classe 2008 ad approdare in biancazzurro dopo Luca Sermenghi e Karim Zakaria. Una soluzione in più, insomma, per mister Alessandro Dal Canto nel difficile incastro delle quote. Ci sarà anche il diciottenne alla ripresa degli allenamenti che, contrariamente a quanto annunciato dalla società del presidente Antonio Politano in un primo momento, non è avvenuta ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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