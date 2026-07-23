Massimiliano Allegri ha richiesto un rinforzo nel reparto difensivo, a causa di un’emergenza nel settore arretrato. La richiesta arriva mentre il Napoli valuta possibili interventi di mercato per rafforzare la rosa. La decisione potrebbe portare a un nuovo acquisto in breve tempo, per aumentare le opzioni disponibili in difesa. La società sta valutando le possibilità di intervenire subito per rispondere alla richiesta dell’allenatore.

L’emergenza nel reparto arretrato può modificare le strategie di mercato del Napoli. Massimiliano Allegri potrebbe infatti chiedere alla società un intervento immediato per aumentare le alternative a disposizione. Tra i profili maggiormente apprezzati dal tecnico resta Federico Gatti. Il difensore era già stato preso in considerazione dalla dirigenza come possibile soluzione alternativa a Mario Gila. La situazione del centrale può diventare interessante. Gatti non sembrerebbe più occupare una posizione centrale nel progetto della Juventus. Una sua eventuale partenza, quindi, non è esclusa. La trattativa presenta però diverse difficoltà. Napoli e Juventus sono due società rivali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gatti o Solet per la difesa: Allegri chiede un nuovo rinforzo

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