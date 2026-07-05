Eccellenza | ancora un rinforzo importante per gli azzurri L’esterno di attacco arriva dal San Donato Puppato ultimo colpo della Sangio E ora nel mirino c’è l’altro baby Silli

Un nuovo giocatore si unisce alla squadra di calcio, proveniente da una squadra di livello inferiore. Si tratta di un giovane attaccante nato nel 2007, che arriva dopo aver giocato in una formazione toscana. La società ha confermato l’accordo e ha annunciato l’arrivo del nuovo acquisto. Ora si cerca di portare a termine anche un altro trasferimento di un giovane attaccante.

SAN GIOVANNI La Sangiovannese ha ufficializzato l’arrivo, già annunciato in queste colonne, dell’esterno d’attacco classe 2007 Tommaso Puppato (nella foto), nell’ultima stagione in serie D con il San Donato e Tavarnelle con il cui sodalizio ha giocato a metà tra la formazione Juniores e la prima squadra, nella quale ha collezionato cinque gettoni di presenza con una sola di queste da titolare. Può giocare in un attacco a tre ma anche come seconda punta, andrà a implementare il reparto che oggi vede l’esperto Mencagli oltre ai 2008 Bruni e Campaioli promossi dalla juniores regionale. Sempre in tema di under, Egidio Bicchierai di pari passo a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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