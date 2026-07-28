Il Papa | ogni strumento tecnologico sia al servizio della verità e del bene

Da vaticannews.va 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il VII Seminario internazionale sulla comunicazione della Chiesa, in corso a Santiago del Cile il 27 e 28 luglio, si è discusso delle sfide dell’intelligenza artificiale. Il Papa ha affermato che ogni strumento tecnologico deve essere al servizio della verità e del bene. L’evento si svolge presso la Pontificia università cattolica e si concentra sulle implicazioni etiche e sociali delle nuove tecnologie.

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Giovanni Zavatta - Città del Vaticano Si intitola "Le sfide dell’intelligenza artificiale" il VII Seminario internazionale sulla comunicazione della Chiesa in corso di svolgimento (27-28 luglio) nella Pontificia università cattolica a Santiago del Cile. L’incontro riunisce comunicatori, operatori pastorali, accademici e rappresentanti ecclesiastici provenienti dall’America Latina e dai Caraibi per discernere le sfide etiche, culturali e religiose dell’intelligenza artificiale alla luce dell’enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV. Ed è stato proprio il messaggio del Papa — a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin — a inaugurare il seminario. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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