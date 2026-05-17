AI Papa Leone | ogni innovazione tecnologica sia orientata alla verità dell’uomo

In una recente dichiarazione, il Papa ha sottolineato l’importanza di orientare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale verso la verità dell’uomo. Ha invitato tutti a impegnarsi affinché ogni innovazione tecnologica sia rispettosa di questa verità e contribuisca a un dialogo più autentico. La sua riflessione si concentra sull’importanza di mantenere un’attenzione umana nel progresso tecnologico, evitando che le innovazioni si allontanino dai valori fondamentali legati alla dignità e alla verità dell’individuo.

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«In quest’epoca dell’intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell’uomo alla quale orientare ogni innovazione tecnologica». Cosi’ Papa Leone XIV al termine della preghiera Regina Caeli, dopo aver ricordato: «Ricorre oggi, in diversi Paesi, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest’anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani». Ieri la Santa Sede ha annunciato il via libera del Papa all’istituzione della Commissione Interdicasteriale sull’Intelligenza artificiale. Papa Leone XIV ha poi aggiunto: «Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si’, dedicata alla cura del creato e ispirata all’enciclica di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - AI, Papa Leone: ogni innovazione tecnologica sia orientata alla verità dell’uomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 14 maggio 2026, Informazione locale ed intelligenza artificiale maggio e, Sullo stesso argomento Leggi anche: Papa Leone ai sindaci dell’Illinois: “Dignità di ogni individuo sia riconosciuta e sostenuta” La repubblica tecnologica, Papa Leone, e l’insidia dell’intelligenza artificialeQuando, il 7 aprile scorso, Anthropic ha annunciato la nascita di “Claude Mythos” si è aperto un nuovo mondo, non proprio il più promettente per il... Al via il Salone del libro di Torino 2026 L’augurio di Papa Leone XIV: C’è bisogno di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona illibraio.it/news/editoria/… @SalonedelLibro x.com Il Papa Leone XIV esorta i cattolici a leggere libri stampati reddit AI: Papa, ogni innovazione tecnologica sia orientata alla verita' dell'uomo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di ... ilsole24ore.com Leone XIV agli Istituti bancari italiani: dietro ai numeri ci sono persone. Non abbandonatele agli algoritmiQuesta mattina l'udienza nella Sala Clementina in Vaticano. Il Pontefice ha evidenziato la funzione sociale delle banche ... avvenire.it