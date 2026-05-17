AI Papa Leone | ogni innovazione tecnologica sia orientata alla verità dell’uomo
In una recente dichiarazione, il Papa ha sottolineato l’importanza di orientare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale verso la verità dell’uomo. Ha invitato tutti a impegnarsi affinché ogni innovazione tecnologica sia rispettosa di questa verità e contribuisca a un dialogo più autentico. La sua riflessione si concentra sull’importanza di mantenere un’attenzione umana nel progresso tecnologico, evitando che le innovazioni si allontanino dai valori fondamentali legati alla dignità e alla verità dell’individuo.
«In quest’epoca dell’intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell’uomo alla quale orientare ogni innovazione tecnologica». Cosi’ Papa Leone XIV al termine della preghiera Regina Caeli, dopo aver ricordato: «Ricorre oggi, in diversi Paesi, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest’anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani». Ieri la Santa Sede ha annunciato il via libera del Papa all’istituzione della Commissione Interdicasteriale sull’Intelligenza artificiale. Papa Leone XIV ha poi aggiunto: «Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si’, dedicata alla cura del creato e ispirata all’enciclica di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
14 maggio 2026, Informazione locale ed intelligenza artificiale maggio e,
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Papa Leone ai sindaci dell’Illinois: “Dignità di ogni individuo sia riconosciuta e sostenuta”
La repubblica tecnologica, Papa Leone, e l’insidia dell’intelligenza artificialeQuando, il 7 aprile scorso, Anthropic ha annunciato la nascita di “Claude Mythos” si è aperto un nuovo mondo, non proprio il più promettente per il...
Al via il Salone del libro di Torino 2026 L’augurio di Papa Leone XIV: C’è bisogno di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona illibraio.it/news/editoria/… @SalonedelLibro x.com
?Il saluto di Papa Leone ai volontari dell’Ufficio per la evangelizzazione di Radio Maria che hanno portato oggi in Piazza San Pietro un velo di Maria lungo 60 metri con le firme di decine di migliaia di bambini di ogni parte del mondo. #papa #radiomaria #va - Facebook facebook
Il Papa Leone XIV esorta i cattolici a leggere libri stampati reddit
AI: Papa, ogni innovazione tecnologica sia orientata alla verita' dell'uomo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di ... ilsole24ore.com
Leone XIV agli Istituti bancari italiani: dietro ai numeri ci sono persone. Non abbandonatele agli algoritmiQuesta mattina l'udienza nella Sala Clementina in Vaticano. Il Pontefice ha evidenziato la funzione sociale delle banche ... avvenire.it