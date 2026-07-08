La Santa Sede ha affermato che il progresso tecnologico, in particolare l'intelligenza artificiale, deve essere al servizio di tutta l'umanità. Ha sottolineato che una governance efficace non implica limitare la tecnologia, ma assicurarne un utilizzo responsabile e etico. La dichiarazione evidenzia l'importanza di regole e controlli per evitare rischi legati allo sviluppo di sistemi intelligenti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di governance o sui soggetti coinvolti.

«La necessità di una governance solida non significa porre limiti all'IA fine a se stessi. Piuttosto, è un prerequisito per garantire che il progresso tecnologico sia orientato in modo significativo verso un orizzonte più ampio, al servizio di tutta l'umanità, nel rispetto dell'inalienabile dignità di ogni persona, dono di Dio, e del bene comune». È quanto si legge nella dichiarazione pronunciata dall'arcivescovo Ettore Balestrero, nunzio apostolico e osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, al Dialogo globale sulla governance dell'intelligenza artificiale, svoltosi ieri 7 luglio. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La Santa Sede: "Il progresso tecnologico sia al servizio di tutta l'umanità"

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