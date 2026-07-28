Fedez ha annunciato la cancellazione di tutti gli impegni live tra agosto e settembre, incluso il concerto al Forum di Assago. La decisione segue le dimissioni dall’ospedale, dove era stato ricoverato per una grave emorragia interna che si è verificata subito dopo la nascita del figlio. Il rapper ha scritto sui social che il corpo “urla pietà” e ha deciso di fermarsi.

Fedez ha annunciato la cancellazione di tutti gli impegni live in programma tra agosto e settembre, compreso l’atteso concerto al Forum di Assago. La decisione arriva pochi giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, dove il rapper era stato ricoverato per una grave emorragia interna sopraggiunta subito dopo la nascita del figlio Edoardo Lupo. Attraverso i social, l’artista ha spiegato di aver scelto di fermarsi per dare finalmente priorità alla propria salute. Nel messaggio condiviso con i fan, Fedez racconta di aver compreso che il suo fisico non può più sostenere i ritmi degli ultimi anni. «C’è la realtà, un corpo che da anni mi sta urlando pietà», ha scritto, spiegando di aver continuato troppo a lungo a spingersi oltre i propri limiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il mio corpo urla pietà, ho deciso…”. Fedez, l’annuncio dopo il ricovero in ospedale

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