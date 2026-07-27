Fedez ha annullato tutte le date del suo tour estivo, comprese quelle di agosto e settembre, incluso il concerto del 25 settembre all’Unipol Forum di Assago. La decisione è stata presa dopo un ricovero ospedaliero. La cancellazione riguarda gli eventi previsti nei prossimi mesi, senza ulteriori dettagli sulle cause. La notizia è stata comunicata tramite i canali ufficiali dell’artista.

Dopo il ricovero in ospedale Fedez ha deciso di annullare gli appuntamenti live dei mesi di agosto e settembre, compreso il concerto del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. "A seguito delle condizioni di salute dell'artista, che richiedono un periodo di cure e recupero, si rende necessaria la sospensione dell'attività live di Fedez prevista nei mesi di agosto e settembre, per consentire all'artista di dedicarsi pienamente al percorso di recupero e alla tutela della salute - spiega Vivo Concerti sul suo sito web - La sospensione comporta l'annullamento dei deejay set in programma nel mese di agosto e del concerto Casa 360°, previsto per il 25 settembre 2026 all'Unipol Forum di Assago". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Il mio corpo urla pietà". Perché Fedez cancella il tour estivo

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SHOCKANTE STORIA DI FEDEZ NERO

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