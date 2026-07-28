Dopo un periodo di intense attività, il cantante ha annunciato di aver subito un ricovero ospedaliero. Ha dichiarato di aver mantenuto un ritmo elevato per anni, senza pause, dedicandosi a concerti e progetti. L’interruzione improvvisa del suo programma indica un cambiamento nelle sue condizioni di salute, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulla durata del ricovero.

Per anni ha continuato a spingere al massimo, inseguendo nuovi progetti, concerti e obiettivi senza concedersi vere pause. Ora, però, quel ritmo si è improvvisamente interrotto. Dopo settimane segnate dalla paura per le sue condizioni di salute, il cantante ha deciso di fermarsi e mettere da parte gli impegni professionali, una scelta che lui stesso definisce sofferta ma inevitabile. Il recente ricovero, arrivato in seguito a una grave emorragia interna verificatasi poco dopo la nascita del figlio Edoardo Lupo, ha rappresentato un punto di svolta. Una volta rientrato nella sua casa di Milano, l’artista ha scelto di raccontare ai fan le emozioni vissute, affidando ai social riflessioni molto intime, condivise sia sul proprio profilo pubblico sia nel canale Instagram riservato agli iscritti, il “Gruppettino Segretino”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Il mio corpo…”. Fedez dopo l’ospedale, l’annuncio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fedez a casa dopo il ricovero in ospedale: «Ho avuto paura di non poter riabbracciare i miei cari»

Notizie e thread social correlati

“Il mio corpo ha detto basta”. Helena Prestes, l’annuncio dopo il ritorno in ItaliaHelena Prestes ha annunciato di aver deciso di tornare in Italia perché il suo corpo ha detto basta.

Fedez si ferma: «Il mio corpo ha alzato la mano»Un artista ha dichiarato di aver avuto un episodio in ospedale durante un’ultima trasfusione di sangue, momento in cui ha sentito il corpo reagire in...

Temi più discussi: Fedez, annullato il tour: Il mio corpo mi ha detto fermati; Fedez dopo il ricovero: Il mio corpo per l'ennesima volta mi ha detto fermati. Cancellato lo show ad Assago; Fedez torna a casa dopo il ricovero in ospedale: Il mio corpo e i medici mi hanno chiesto di fermarmi. Concerti annullati; Fedez dopo il ricovero: Il mio corpo mi ha detto fermati. Stop al tour, salta la data del Forum.

Fedez annulla i concerti: Il mio corpo urla pietà da anni e mi fermo. Ho temuto di non rivedere i miei figli x.com

Fedez annulla i concerti: Il mio corpo urla pietà da anni e mi fermo. Ho temuto di non rivedere i miei figliIl rapper dopo le dimissioni dall'ospedale: Sono ancora fortunato a essere sotto questo cielo. Non sono un fuoriclasse e ho sentito il peso di Sanremo: vorrei liberarmi dal giudizio degli altri ... msn.com

Fedez dopo il ricovero: Avevo un disco nuovo e un sogno per il Forum, ma il mio corpo chiede pietàNel suo gruppo segreto su Instagram Fedez ha parlato dell'annullamento del concerto al Forum e delle sue condizioni di salute, spiegando che aveva un sogno ... fanpage.it