Un medico ha descritto le cause delle condizioni di Fakir, sottolineando l’effetto combinato di posizione prona, agitazione e spray al peperoncino. Secondo il professore di anestesia, queste circostanze hanno avuto un impatto significativo sul suo corpo, definendolo come una “tempesta perfetta”. Le spiegazioni si basano su un’analisi clinica degli eventi che hanno portato alle sue condizioni. Nessun altro dettaglio o interpretazione è stata fornita.

«Pochi eventi come questo possono essere individuati come una tempesta perfetta». Il professor Francesco Giunta, già ordinario di anestesia e rianimazione dell’Università di Pisa, direttore di reparto e della scuola di Specialità, oggi in pensione, consulente forense, spiega perché nel caso di Abderrahim Fakir «ci sono stati alcuni fattori tutti confluenti» che rendono al momento prematuro avanzare una sola ipotesi. Professore, quali sono questi fattori? «Innanzitutto la posizione prona che è abbastanza complessa dal punto di vista fisiopatologico, l’agitazione psicomotoria o eccitazione delirante, o sindrome ipercinetica comunque la si voglia chiamare, può essere spontanea o evocata da sostanze; diciamo uno stato alterato di eccitazione non controllabile che per di più insisteva da un tempo non trascurabile. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Il medico spiega cosa è successo a Fakir: «La posizione prona, l'agitazione e lo spray al peperoncino. Per il suo corpo è stata una tempesta perfetta»

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