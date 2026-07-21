Morte Fakir a Bologna i rischi della contenzione in posizione prona

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 42 anni è morto a Bologna dopo essere stato tenuto a faccia in giù mentre era ammanettato. È stato immobilizzato in posizione prona e ha smesso di respirare nel giro di pochi minuti. La vicenda riguarda i rischi legati alla contenzione in questa posizione, utilizzata durante l’intervento delle forze dell’ordine. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte.

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Un uomo tenuto a faccia in giù mentre viene ammanettato, che in pochi minuti smette di respirare. La morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, avvenuta a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine, riporta al centro una questione clinica che la medicina d’emergenza conosce da oltre trent’anni: “La contenzione fisica prolungata in posizione prona, con il peso degli operatori sul torace e la compressione della nuca, può uccidere”. Lo sottolinea la Società Italiana Sistema 118 (SIS118) che – nel rispetto dell’indagine della Procura di Bologna e dell’autopsia disposta dopo il decesso – sceglie di parlare di fisiopatologia, non di responsabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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