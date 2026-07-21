morte fakir a bologna i rischi della contenzione in posizione prona

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è morto a Bologna dopo essere stato tenuto a faccia in giù mentre era ammanettato. È stato immobilizzato in posizione prona e ha smesso di respirare nel giro di pochi minuti. La vicenda riguarda i rischi legati alla contenzione in questa posizione, utilizzata durante l’intervento delle forze dell’ordine. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte.