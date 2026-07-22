Un medico avrebbe potuto intervenire in tempo per salvare Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Si sostiene che l’assenza di un medico sul luogo abbia impedito di salvare la vita dell’uomo. La posizione prona in cui si trovava potrebbe aver contribuito alla sua morte. La dichiarazione suggerisce che un intervento immediato avrebbe potuto cambiare l’esito.

Se sul posto fosse subito giunto un medico, «con grande probabilità Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine, si sarebbe potuto salvare». E' netta la posizione del presidente della Società italiana sistema 118 (Sis 1118) Mario Balzanelli che, analizzando i fatti che hanno portato al tragico decesso del 42enne marocchino, rileva come si sia probabilmente dinanzi ad una catena di errori dimostratasi infine fatale: la comunicazione iniziale di richiesta d'aiuto forse «inappropriata», l'utilizzo di spray al peperoncino che risulta pericoloso nei soggetti asmatici come era Fakir e, soprattutto, il ricorso alla manovra di contenzione con posizione prona e viso a terra «estremamente pericolosa, fino ad uccidere». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Un medico subito e Fakir si sarebbe potuto salvare. La posizione prona? Può uccidere»

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