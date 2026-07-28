Il centrocampista argentino ha giocato tutta la partita domenica, salutando i tifosi prima di partire. Le visite mediche sono già programmate e l’accordo prevede un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione, con un ingaggio di circa 800mila euro più bonus. Dopo aver lasciato il club di origine, oggi si presenterà alla clinica per le formalità mediche e la firma.

Non Dovbyk. Con la cessione di Castro si sblocca pure l’affare Mikel Amondarain (21), col centrocampista atteso questa mattina a Casteldebole per iniziare le visite mediche e mettere nero su bianco un quadriennale con opzione su un’ulteriore stagione da circa 800mila euro più bonus. Amondarain è stato impiegato dall’ Estudiantes La Plata nella sfida persa (0-2) domenica sera dai campioni in carica con l’Independiente e valida per la prima giornata del campionato argentino di Clausura. Gara di addio, per il talento argentino, come confermato prima e dopo dalle interviste della stampa ai dirigenti, allenatore e tifosi dell’Estudiantes e pure dalla foto con i familiari che a fine gara Amondarain si è concesso sul campo, per poi postarla sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mediano argentino ha giocato tutta la gara domenica e ha salutato i tifosi: visite mediche già fissate. Novanta minuti d’addio all’Estudiantes. Oggi Amondarain sbarca al Marconi

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Il mediano argentino ha giocato tutta la gara domenica e ha salutato i tifosi: visite mediche già fissate. Novanta minuti d’addio all’Estudiantes. Oggi Amondarain sbarca ...Non Dovbyk. Con la cessione di Castro si sblocca pure l’affare Mikel Amondarain (21), col centrocampista atteso questa mattina ... sport.quotidiano.net

Amondarain va di fretta . Vuole soltanto i rossoblùManca ancora lo scambio di documenti, ma l’affare è in dirittura d’arrivo. E il giocatore fa pressione con l’Estudiantes per chiudere subito la pratica. msn.com